Dass der E-Sport in Deutschland und weltweit noch großes Potenzial hat, weiter zu wachsen und vor allem bekannter zu werden, zeigen Zahlen aus unserer aktuellen YouGov-Studie “Gaming and Esports: The Next Generation„, für die wir mehr als 27.000 Personen in 24 Märkten befragt haben. Wir wollten unter anderem wissen, wie viele Menschen E-Sport als das verstehen, was es am ehesten ist: Gaming unter Wettbewerb-Bedingungen vor allem in der Form von organisierten, professionellen Veranstaltungen.