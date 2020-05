Facebooks Hauptversammlung Mikrofon abgedreht

Bei Facebook, so meint zumindest Jonas Kron von Trillium Asset Management ist das nicht der Fall. Unter seinen am Mittwoch wieder neu bestätigten Mitgliedern sind zwar solche Hochkaräter wie Netscape-Schöpfer Marc Andreessen und Hedgefond-Milliardär Peter Thiel. Sie sind nicht gerade als Ja-Sager bekannt. Im Februar neu hinzugekommen ist Drew Houston. Der Gründer von Dropbox ist ein langjähriger Freund von Zuckerberg.



Andreessen und Thiel, so heißt es im Silicon Valley, sollen öfters andere Meinungen als Zuckerberg vertreten. Aber mehr als beraten, geschweige denn effektiv kontrollieren, können sie ihn nicht. Sie stehen ihm persönlich nah. So nah, dass Zuckerberg es auch gegen erhebliche öffentliche Kritik, ablehnte, Thiel wegen dessen öffentlich gepflegter Unterstützung von Donald Trump aus dem Verwaltungsrat abzuberufen. Das spricht eigentlich für die Loyalität von Zuckerberg. Soll aber einer der Gründe sein, warum Netflix-Gründer Reed Hastings im vergangenen Jahr aus dem Facebook-Aufsichtsrat ausschied.