Gmail, Playstore, Youtube down Google-Services zeitweise gestört und nicht erreichbar

Die Plattform Youtube spuckt statt Videos aktuell nur die Fehlermeldung „Something went wrong“ aus – darunter das Bild eines peinlich berührten Affen in Handwerkermontur. Google Mail (kurz Gmail) zeigte beim Versuch auf E-Mails zuzugreifen die Meldung „Temporärer Fehler 500“ an. „Es tut uns leid, aber Ihr Konto ist vorübergehend nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und schlagen vor, es in wenigen Minuten erneut zu versuchen“, hieß es auf der Webseite.