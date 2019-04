Huawei Deutschland CTO Walter Haas „Ein Ausschluss Huaweis ergibt wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn“

Und in der Industrie?

Nehmen Sie nur mal die deutsche Automobilindustrie. Die Endmontage von Fahrzeugen wird in Zukunft nicht mehr auf einer Fertigungsstraße geschehen, sondern an einzelnen Stationen. So wird eines der Paradigmen von Industrie 4.0 realisiert werden, nämlich die Herstellung von hochgradig individuellen Fahrzeugen im Rahmen einer Massenfertigung. Übernehmen werden diese Aufgabe sowohl Menschen als auch autonome Roboter im sogenannten „Co-Working“. Diese Roboter brauchen allerdings eine drahtlose Konnektivität zu einem 5G-Netz und für diese will Huawei mit Modulen sorgen. Bei dieser Vernetzung müssen wir in Deutschland noch deutlich mehr Geschwindigkeit aufnehmen.