Massenentlassungen Fired! Wie Zuckerbergs Mitarbeitende trauern

Das Video ist eine Botschaft an die mehr als 11.000 Mitarbeiter, die er am Mittwoch gefeuert hat – gut 13 Prozent der gesamten Belegschaft. Und wie er sich darin gibt, steht im Kontrast zu dem, was er noch Ende Juni auf einer Mitarbeiterversammlung sagte: „Realistisch gesehen sind eine Menge Leute hier, die nicht hier sein sollten“, knurrte er da. Jetzt klingt alles anders. „Jeder von euch hat eine Rolle dabei gespielt, Meta so erfolgreich zu machen, wie es ist“, sagt er in dem Video.