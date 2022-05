Nach Tech-Crackdown Chinas Tech-Riesen schöpfen wieder Hoffnung

Selbst, wenn Peking seinen Kurs gegenüber den Tech-Riesen nun ändern sollte. Sämtliche Risiken können mit Sicherheit nicht über Nacht ausgeräumt werden. Mit Problemen kämpfen Alibaba und Co. schließlich nach wie vor auch in den USA. Schon länger fordert die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC von den rund 280 in den USA gelisteten Unternehmen aus China, sich vollständig an US-Bilanzierungsvorschriften zu halten. Die SEC will bei den chinesischen Firmen die gleichen umfänglichen Durchgriffsrechte durchsetzen wie bei US-Unternehmen. Bisher gelingt das aber in vielen Fällen nicht, weshalb die Behörde gedroht hat, dass chinesische Firmen im schlimmsten Fall von US-Börsen ausgeschlossen werden könnten.