Politischer Druck Tiktok-Chef Mayer tritt zurück

Der Amerikaner Mayer trat den Chefposten bei Tiktok erst vor wenigen Monaten an. Er kam vom Unterhaltungsriesen Disney. Dort galt er als Verantwortlicher für das Streaming-Geschäft lange als Kronprinz - zum neuen Konzernchef wurde aber der zuvor für die Freizeitparks verantwortliche Manager Bob Chapek berufen. Mayer wechselte kurz darauf zu Tiktok, wo er die globale Expansion anführen sollte. Als erste hatte die „Financial Times“ über Mayers Rückzug berichtet.



Mehr zum Thema

US-Präsident Donald Trump will die bei Jugendlichen beliebte App TikTok verbieten – und heizt den Handelskrieg mit China weiter an: Es dürfte noch weitere Anbieter treffen – vor allem in einer Branche.