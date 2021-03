Lakestar-Gründer Hommels über SPAC „Auch der Mittelstand kommt in den Fokus“

Oliver Samwer, Klaus Kleinfeld und Martin Blessing haben ebenfalls Spacs gegründet oder wollen dies tun. Konkurrieren Sie dann um die gleichen Start-ups?

Das glaube ich nicht. Zumindest Klaus und Martin bringen andere Erfahrungen in ihren Spac mit ein. Sie haben eher einen Industriefokus. Oli macht etwas Ähnliches wie wir, wobei unser Fokus eindeutig auf Europa und nicht den USA liegt. Das unterscheidet uns.



Andere Investoren bringen ihre Spacs in den USA an die Börse. Der Lakestar Spac 1 ist in Frankfurt notiert. Warum machen Sie das so?

Ich war anfangs skeptisch, ob Spacs wirklich ein geeignetes Vehikel sind, um Start-ups zu unterstützen. Aber in den USA gibt es inzwischen Dutzende Spacs. Und ich sehe darin eine große Gefahr für Europa. Die US-Spacs kaufen junge Unternehmen und bringen sie in den USA an die Börse. Weil der Markt in den USA bald abgegrast ist, kommen sie bald nach Europa und suchen hier attraktive Start-ups. Ich habe daher vor einigen Monaten mit Theo Weimer von der Deutschen Börse gesprochen und ihm gesagt, dass das so nicht weiter gehen darf. Das ist ein strukturierter Ausverkauf der europäischen Hightech-Elite. Dagegen wollte ich was tun. Ich will auch ein Zeichen setzen, damit andere Investoren unserem Beispiel folgen.