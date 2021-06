Westphalia Datalab Dieses Start-up gibt dem Mittelstand die nötige KI-Infusion

Bewährt sich die KI bei Pilotkunden, geht es für das Start-up um die Skalierung: „Was Vorwerk umtreibt, könnte auch für andere Kunden eine brauchbare Lösung sein“, beschreibt Philip Vospeter die generelle Vorgehensweise des Westphalia Datalabs. Fällt die Einschätzung positiv aus, geht es daran, eigenständige Softwareprodukte aufzubauen und zu vertreiben. Im Idealfall lassen sich die dann gegen Gebühr an eine wachsende Anzahl von Unternehmen lizensieren – so funktioniert das lukrative Software-as-a-Service-Modell.



„Wir fangen auf der Projektbasis an, und dann wird eine Idee eventuell in die Produktentwicklung übergeben“, sagt Vospeter. Aus einer Masse an Maschinendaten in Echtzeit Probleme erkennen, wie im Thermomix-Beispiel – das dürfte auch in anderen Branchen auf Interesse stoßen.