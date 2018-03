Allianz: Dunkle Wolken über dem Heimatmarkt

Es ist eine Premiere. Erstmals seit vielen Jahren wird die Deutschland-Tochter der Allianz in diesem Jahr zur Vorlage ihrer Bilanz für das vergangene Jahr keine Pressekonferenz abhalten. Das Zahlenwerk will der Münchner Versicherer am 5. März nur in Schriftform vorlegen. Am heutigen Freitag, bei der Präsentation der Bilanz 2017 des Mutterkonzerns, der Allianz SE, kam aber schon mal so viel heraus: Der operative Gewinn der Deutschland-Tochter im Geschäft mit Lebensversicherungen ist im vergangenen Jahr um 8,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gefallen, im Sachversicherungsgeschäft sank der operative Gewinn sogar um mehr als 20 Prozent auf 919 Millionen Euro.