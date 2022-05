Ex-Allianz-Manager Tournant Allianz: Wer ist der Mann hinter dem Hedgefonds-Debakel?

20 Millionen Dollar musste Gregoire Tournant am Dienstag beim Bundesgericht in Denver als Kaution hinterlegen, ein Teil davon in Form seiner fünf Grundstücke im US-Bundesstaat Colorado, dann war er wieder frei. Seine beiden Reisepässe – den französischen und den US-amerikanischen – hatte der langjährige Allianz-Manager schon vor Monaten abgegeben. Am 2. Juni soll dem 55-Jährigen in New York die Anklage eröffnet werden. Betrug, Wertpapierbetrug, Verschwörung und Behinderung werfen die US-Behörden Tournant vor, dem einstigen Chief Investment Officer für die „Structured Alpha"-Fonds von Allianz Global Investors, die in der Corona-Krise in die Knie gingen, obwohl sie gerade solchen Stürmen an den Märkten widerstehen sollten.