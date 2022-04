US-Großbank: JP Morgan droht Milliardenverlust aus Russland-Engagement

„Wir stehen an jeder Ecke Herausforderungen gegenüber: eine Pandemie, unvorhersehbare Maßnahmen der Regierung, ein starker Aufschwung nach einer tiefen weltweiten Rezession, eine polarisierende US-Wahl, steigende Inflation, ein Krieg in der Ukraine und dramatische Wirtschaftssanktionen gegen Russland“, schrieb Dimon in seinem an der Wall Street vielbeachteten Brief – dem 17. in seiner Amtszeit als JPMorgan-Chef. Die Zahl der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed „könne deutlich höher ausfallen als der Markt erwartet“, warnte er.