Karriere Kinder von heute träumen von Berufen von gestern

Der Beraterin fällt noch ein weiterer Trend in der Berufswahl auf: „Es ist abhängig von der Gesellschaft, welche Berufe Ansehen erhalten.“ So hat etwa der jahrelang andauernde Immobilienboom Berufsbilder in diesem Umfeld attraktiv gemacht. Wenn diese dann noch in den bei Jugendlichen populären Medien eine Rolle erlangen, können sie plötzlich sehr beliebt werden. Durch die Sendung „mieten, kaufen, wohnen“ habe etwa der Beruf Immobilienmakler an Stellenwert gewonnen. Handwerkliche Berufe hingegen haben es schwer. „Jugendliche finden Berufe wie Maurer, Bäcker und Metzger kaum noch attraktiv, weil es ihnen vor den Freunden unangenehm ist“, sagt der Arbeitsmarktexperte Schäfer.