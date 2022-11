Die Schwäche dieses öffentlichen Gegenschusses ist: Vielen betroffenen Autofahrern oder Kunstliebhabern dürfte es fern liegen, die armen Klimaaktivisten in Gedanken vor zu harten Anwürfen in Schutz zu nehmen. Noch mehr: Kritiker an Dobrindt geraten so recht leicht in den Verdacht, Freunde zumindest von Sachbeschädigung und Nötigung zu sein.