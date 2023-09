Verheerend ist nicht allein das schlechte Englisch in unseren Behörden und in einigen Ausbildungsberufen. Sondern die dazu oft präsentierte Ist-nicht-mein-Problem-Attitüde. Vom Wartezimmer aus wurde ich jüngst Zeuge eines Dialogs zwischen Patient und medizinischer Fachangestellter:



„Good morning. I have an appointment at 2 o’clock. But I don’t know on which floor.“

„Worum geht’s? Haben Sie einen Termin?“

„Excuse me?“, fragt der Patient schüchtern.

„Termin!“ Angestellte blickt, als habe sie sich doch wohl klar ausgedrückt.

„I am sorry.“ Patient lächelt.

„Mann, Mann, Mann. Geben Sie mir mal Ihre Krankenkassenkarte.“ Frau tut gespielt belustigt.

„My name is …“ Langer Name folgt.

„Ja, ok. Dit allene hülft jetz och nüscht. Krankenkassenkarte. Card!“ Sie zeichnet mit beiden Zeigefingern ein Rechteck in der Luft. Der Patient zückt erleichtert eine Karte. Sie prüft und sagt: „Ah, bei Herrn Doktor XY. Erster Stock. Nehmen Sie da dann bitte noch Platz. Sie werden dann aufgerufen.“

„Excuse me?“

„Zweiter Stock. Two!“ Sie zeigt zwei Finger.

„Second floor? Ah, thank you.“