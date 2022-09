Die Höhle der Löwen „Das Beste ist, dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt“

Sie haben beim Pitch angegeben, 60 Prototypen entwickelt zu haben. Wie hat sich das Konzept verändert?

Baumgardt: Am Anfang hatten wir das Ziel, nur die eigentlichen Ringe zu ersetzen und nicht die ganze Metallkonstruktion in den Heftern. Die ersten Entwürfe sahen deswegen ganz anders aus. Wir haben zum Beispiel mit Druckknöpfen experimentiert. Aber es gab einige Rückschläge. So hatten wir einmal den Kontakt zu einem Produktdesigner, der uns deutlich gesagt hat, dass unser Entwurf viel zu unpraktisch und klobig ist. Also haben wir weiter experimentiert. Die Version, die wir in der Sendung präsentiert haben, ist erst kurz vor der Aufzeichnung entstanden.