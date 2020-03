E-Scooter Spätstarter hofft auf Regulierung

Während in Deutschland die Bürgersteige noch weitgehend allen Anbietern offenstehen, ist die Regulierung europaweit schon weit fortgeschritten. So will Paris nur noch zwei bis drei Anbieter erlauben. Unter den Bewerbern ist Spin. Erfahrungen mit solchen Ausschreibungen hat das Unternehmen im Heimatmarkt gesammelt. So konnte die Ford-Tochter sich beispielsweise in San Francisco eine von vier Lizenzen sichern. „Nachdem in Europa sich die regulatorischen Rahmenbedingungen abzeichnen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für unsere Expansion“, sagt Ko.