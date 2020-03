E-Scooter Spätstarter hofft auf Regulierung

Wie schwer Spätstarter es haben, zeigt das Beispiel Bird. Anders als Konkurrent Lime war das Start-up hierzulande erst deutlich nach der Marktöffnung gestartet, das Geschäft kam nicht mehr wirklich in Gang. Ende des vergangenen Jahres guckte sich das Management dann nach Übernahmekandidaten in Europa rum – und verkündete im Januar schließlich die Übernahme von Circ. Dem Berliner Start-up von Seriengründer Lukas Gadowski war es nicht gelungen, eine neue Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, um eigenständig zu wachsen. Andere europäische Anbieter geben sich nicht so leicht geschlagen, wie das Beispiel Dott zeigt. Das niederländische Start-up war im November in München gestartet und hat in den letzten Wochen 2.200 E-Scooter in Köln, 1.300 in Düsseldorf und 1.000 in Bonn verteilt. „Zeitnah werden weitere Großstädte in Nordrhein-Westfalen folgen“, kündigte das Unternehmen an.