Gründer Nicht ohne meinen Bruder

Heike Hölzner wundert das nicht. So wie der Zusammenhalt zwischen Geschwistern stärker sei als zwischen Freunden oder Geschäftspartnern, so sei auch die Bereitschaft Kritik zu üben, deutlich größer. Hölzner ist Professorin für Entrepreneurship an der HTW Berlin und hat in den vergangenen Jahren als wissenschaftliche Leiterin der Sirius Minds GmbH, einem An-Institut der Universität Oldenburg, mehr als 800 High-Tech-Start-ups in der Teamentwicklung beraten – darunter sich zahlreiche gründende Geschwister. Die Kombination ist unter Gründern nicht selten, das in Deutschland bekannteste Beispiel bilden wohl die Brüder Samwer mit ihrer Start-up-Schmiede Rocket Internet. Doch so verlockend die Nähe ist, so groß ist auch das Konfliktpotenzial solcher Führungsmodelle. „Diese Art von Teams operieren in einem Modus des ständigen Ausbalancierens zwischen zwei unterschiedlichen Logiken: der emotionalen Logik der Familie und der sachlichen Logik des Unternehmens“, so Hölzner. Ihr Ratschlag: „Trennen Sie die Inhalts- und Beziehungsebene voneinander, versuchen Sie Ihre Standpunkte ohne Bezug zur Person deutlich zu machen.“ Das sei nicht immer einfach, aber die Mühe lohne sich. „Wenn das gelingt, hat das Gründen mit Geschwistern einen Vorteil, denn es führt bestenfalls zu leistungsstarken Teams, die eine langfristige Perspektive haben.“