Hochschulranking 2023 Das sind die besten Unis für Wirtschaftsinformatik

Auch an Fachhochschulen sehen sich Personaler deshalb nach Wirtschaftsinformatikern um – zumal deren Absolventen oft mit mehr praktischem Wissen punkten. Laut dem Hochschulranking haben Recruiter vor allem die HWT Berlin im Blick, die im vergangenen Jahr noch auf dem zweiten Platz lag. Da steht in diesem Jahr die Hochschule Reutlingen (ESB), im vergangenen Jahr noch auf Rang fünf. Auf dem dritten Rang: Neueinsteiger Frankfurt University of Applied Sciences. Ebenfalls neu unter den Top Ten sind in diesem Jahr zudem die Munich Business School (Platz 4), die Cologne Business School in Köln (Platz 5), die Fachhochschule Aachen (Platz 7) sowie die HTWK Leipzig (Platz 10).



