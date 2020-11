Alt, männlich, Branchenkenner Coronakrise bedroht die Diversität in Deutschlands Chefetagen

Das zeigt auch eine neue weltweit durchgeführte Untersuchung der Personal- und Managementberatung Heidrick & Struggels über die Besetzungen der Spitzenposten in der Corona-Pandemie. In der Studie analysierten die Berater knapp 1000 Lebensläufe von CEOs führender börsennotierter Konzerne - mit Blick auf Deutschland nahmen sie die Vorstandsvorsitzenden aus Dax und MDax unter die Lupe. Besondere Beachtung schenkten sie dabei dem Zeitraum vom 11. März an - dem Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation die Coronainfektionen zur Pandemie erklärte.