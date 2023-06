Homeoffice und Büro 4 Regeln, damit hybrides Arbeiten auch wirklich produktiv wird

Auch die Zeit – also der Zeitraum, in denen die Menschen aktiv arbeiten – ist heute sehr flexibel. Die Arbeitszeit wird neu eingeteilt, da sich die Terminpläne in die ehemals „private“ Zeit verschieben. Das hat viele Menschen dazu gebracht, die Arbeit in persönliche Zeitpläne einzubauen, welche auch Familienleben und Freundeskreis, eine Auszeit zur Erhaltung von Gesundheit und Fitness und sogar die berufliche Weiterbildung umfassen können. Dabei geht es um chronologische Zeit (basierend auf einem bestimmten Zeitplan, zum Beispiel 9 bis 17 Uhr), synchrone versus asynchrone Zeit (das Ausmaß, in dem die Zeitpläne der Kolleginnen übereinstimmen) und Zeitkontrolle (der Grad an Autonomie, den wir über die Arbeitszeiten haben).