Stellen Sie sich vor, einer von diesen Leuten versaut Ihnen die Tour. Damit das Klima sich nicht so schnell wandelt. Was als Motiv in dieser Sekunde von Ihnen sehr subjektiv betrachtet nicht mit Ihrem Facharzttermin mithalten kann. Verstehen wir alle. Auch die Klimakleber. Und Sie unterstellen in dieser Sekunde, dass Ihre Verzweiflung bei denen noch zusätzlich Häme erzeugt, die diese aber niemals zeigen würden. Weil das nach Ihrer Vermutung nicht zu deren mithilfe von Anwälten und Marketingfuzzis mit zu viel Tagesfreizeit im Ehrenamt ausgetüftelten Kommunikationsstrategie passt, die besagt: Unbedingt durchgängig ausstrahlen, dass euch eure Heldentaten selber weh tun.



Was dazu führen muss, dass diese engagierten jungen Leute Häme gar nicht verspüren können DÜRFEN. Und so sitzen Sie da, die Klimaanlage auf die Visage gerichtet, und wollen das alles für sich gedanklich ordnen, wollen Ihren Hass in aller Eile (und doch mit der gebotenen Sorgfalt) überein bringen mit Ihrem Wunsch, der Planet würde nicht verwüsten Schrägstrich absaufen, und wissen am Ende nicht ein und aus, denken ach und weh – und dann kommt da hinten, von links an der Kreuzung plötzlich ein wild gewordener Stier angaloppiert.