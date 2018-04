Aktionärsstruktur: Ausländische Investoren bauen ihre Dominanz bei Dax-Konzernen aus

Entsprechend profitieren ausländische Aktionäre in diesem Jahr überdurchschnittlich stark von den kräftig steigenden Dividendenausschüttungen der deutschen Top-Konzerne: Die Überweisungen an ausländische Aktionäre legen um 18 Prozent auf den Rekordwert von 19,4 Milliarden Euro zu, während sich die Dividendenzahlungen an inländische Aktionäre nur um neun Prozent auf 12,9 Milliarden Euro erhöhen.