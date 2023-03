Bankenkrise Ziemlich klamme Retter

In der weniger klammen Schweiz können Anleger schon beobachten, wer letztlich einspringen muss, wenn es brennt: Das sind die Notenbanken. Sie sparen kein Geld, aber sie können es aus dem Nichts schöpfen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stellt der Großbank Credit Suisse bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken Liquidität bereit. Auch in der Schweiz heißt es, es gebe aktuell keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für andere Geld-Institute des Landes.



Auch hier werden Erinnerungen wach an die Anfänge der Finanzkrise. Im September 2007 hatte der damalige US-Notenbankchef Ben Bernanke die denkbaren Verluste aus der Krise um Immobilienkredite bonitätsschwacher Hauskäufer auf „50 bis maximal 100 Milliarden Dollar“ beziffert. Am Ende überstiegen sie 500 Milliarden Dollar – und brachten das Weltfinanzsystem an den Rand des Untergangs. Die Notenbanken fingen an, ihre Bilanzen mit Staatsanleihen, Hypothekenpapiere und Unternehmensanleihen zu beladen und so die Märkte mit Liquidität zu fluten.