Börsen-Hype Gamestop- und Bitcoin-Hype beschert deutschen Brokern Boom

Zusätzliches Interesse weckten in den vergangenen Wochen die Kurs-Kapriolen von Gamestop. Dort hatten sich meist jüngere Kleinanleger in Internet-Foren zu konzertierten Käufen der Aktie verabredet und milliardenschwere Hedgefonds zur Auflösung ihrer Wetten auf einen Verfall der Papiere gezwungen. Einige dieser Vermögensverwalter brachte das an den Rand des Ruins. Gleichzeitig kamen die Handelssysteme von Brokern wie Trade Republic an ihre Grenzen.