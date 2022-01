Dogecoin Der Kryptomarkt taumelt – aber ein Coin startet durch

Der große Wirbel am Kryptomarkt ist längst nicht vorbei. Richtig erholt haben sich Bitcoin und Co. von ihrem Crash am vergangenen Wochenende bisher nicht. Stattdessen entwickeln sich die Kurse der meisten Kryptowährungen seitwärts. Der Bitcoin, die nach Marktvolumen größte von ihnen, pendelt rund um einen Wert von 42.000 Dollar.