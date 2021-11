Polkadot (DOT) Was taugt ein Polkadot-Investment?

Hinter der Relay Chain verbirgt sich die Kerntechnik auf der das Konzept von Polkadot aufbaut. An dieser Relay Chain werden unterschiedliche Blockchains von anderen Kryptowährungen angedockt, was erst die Kommunikation der Systeme ermöglicht.

Wer in die Token investieren möchte, kann diese nicht nur direkt über Kryptobörsen wie Coinbase oder Kraken kaufen, sondern kann sie sich auch verdienen. So werden beispielsweise die neu entstehenden DOT an Nutzer ausgezahlt, die ihre Polkadot-Coins aktiv „staken“. Staken bedeutet, dass Nutzer ihre gekauften Polkadot-Coins an die Blockchain verleihen und dafür Belohnungen erhalten, da sie zur Sicherheit des gesamten Systems beitragen. Sie sichern damit das Netzwerk als sogenannte Validatoren ab, was bedeutet, dass stakende Nutzer für die Richtigkeit des System und die darüber abgewickelten Geschäfte sorgen. Als Belohnung erhalten diese Nutzer Polkadot-Coins als Belohnung.