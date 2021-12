Avalanche (AVAX) Wird die Kryptowährung das nächste Ethereum?

Kaum ein Coin hat in den vergangenen Wochen eine so rasante Entwicklung durchgemacht wie der Avax-Token. Hinter der Kryptowährung steckt die Blockchain Avalanche, ein frei zugängliches (open-source) Datenprotokoll aus der dezentralen Finanzwelt (Defi). Während der Token Mitte Oktober noch rund 55 Dollar kostete, waren es in der Spitze Ende November über 134 Dollar.