Europäisches Risikokapital: Berlin rutscht ab

Die Analysten von PitchBook erwarten, dass wegen der Flaute bei Börsengängen der Aufkauf von Jungunternehmen in diesem Jahr der bevorzugte Ausstieg für Investoren sein wird. Die Zeiten für Start-ups beim Gewinnen von Investoren könnten sich jedoch schneller verbessern als in der Vergangenheit. Denn Wagniskapital als Anlageklasse hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Europa durchgesetzt. In diesem Jahr wurden in Europa laut PitchBook bislang 6,8 Milliarden Euro von Geldgebern für Risikokapitalfonds eingeworben, was dem Niveau der vergangenen drei Jahre entspricht.