Box-Chef Aaron Levie „Der Kollaps der SVB ist eine Lektion für das Silicon Valley“

Können Sie zumindest verraten, in welche Richtung das geht?

Wir verwalten eine Menge von Daten, in ihnen Informationen über geistiges Eigentum, über Verträge oder Bestellungen. Also alles Daten, mit denen Künstliche Intelligenz gut zurechtkommt. Damit wird es möglich, diese Daten in einer Art und Geschwindigkeit zu erschließen, die vorher nicht möglich war. Auch was die Art der Fragestellung angeht.



Lesen Sie auch: Google Bard gegen ChatGPT – wer hat die Nase vorn?



OpenAI wurde auch als Gegengewicht zu den Forschungen der großen Tech-Konzerne wie Google oder Microsoft gestartet. Nun arbeitet das Unternehmen sehr eng mit Microsoft. Besorgt Sie das?

Nicht wirklich. OpenAI bringt Künstliche Intelligenz voran, nicht nur bei deren Kommerzialisierung, sondern weiterhin auch bei der Forschung. Sie profitieren von der engen Partnerschaft mit Microsoft. Wir nutzen die Programmierschnittstellen von OpenAI genauso wie das auch jeder andere Entwickler tun kann. Nach meiner Beobachtung sind sie trotz ihrer Allianzen immer noch unabhängig genug, um ihre eigene Innovation voranzutreiben.