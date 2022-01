Beginnen wir mit meinem Risiko Nummer 1, einem Scheitern der Wiener-Gespräche über die Erneuerung oder Wiedereinsetzung des Iran-Deals, der vollständig als JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) bekannt ist. Hier drängt der Faktor Zeit am stärksten. Der französische Außenminister Le Drien hat das vor wenigen Tagen in Worte gefasst: „We have been heading in a positive direction in the last few days, but time is of the essence, because if we don't get an accord quickly there will be nothing to negotiate.“ Mit anderen Worten, entweder man erzielt bald, idealerweise sogar im ersten Quartal, eine Einigung, oder aber der Fortschritt von Iran in der Urananreicherung ist so hoch, dass er dann bereits genügend Material für einen Atomwaffenbau haben könnte.