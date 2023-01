Riedl's Dax-Radar: Auch ohne Linde geht dem Dax die Luft nicht aus

Auf der Strecke geblieben bei diesem globalen Impetus ist der traditionelle Linde-Konzern. Der war zwar in den vergangenen Jahren im Bewusstsein der Börsengemeinde hierzulande nach wie vor ein deutsches Unternehmen mit der neuen Zentrale München; die Mehrheit der Aktien aber war schon lange in internationaler, zunehmend amerikanischer Hand. Und diese Mehrheit hat nun nach der Hauptversammlung in Danbury in Connecticut, dem Sitz von Praxair, den Abzug vom deutschen Aktienmarkt beschlossen. Dass Praxair selbst auf die Gründung von Carl von Linde in Amerika 1907 zurückgeht, ist dabei ein schwacher Trost.