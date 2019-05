BASF verdient deutlich weniger als im Vorjahr. Die aktuellen Zahlen des Chemiekonzerns zum ersten Quartal bestätigen die schwächere Wirtschaftstendenz, die seit einigen Monaten vorherrscht, vor allem in der Chemieindustrie. An der Börse überrascht das Ergebnis nicht – und das ist gut so, denn es zeigt, dass der Markt die konjunkturelle Zitterpartie schon vorweggenommen hat. BASF-Aktien haben sich im Bereich der Tiefpunkte um 60 Euro stabilisiert und mit dem jüngsten Anstieg über 70 Euro ein Kaufsignal gegeben. Der mittelfristige Spielraum dürfte zunächst bis in den Bereich um 80 Euro reichen.