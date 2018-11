Riedls Dax-Radar Die Hoffnung auf eine weltweite Aktienrally wächst

Die Entscheidung darüber wird die nächsten Monate in Anspruch nehmen. Vor allem müssen die Märkte dabei die divergierenden Entwicklungen einzelner Unternehmen verarbeiten. Derzeit gerät sogar Ikone Apple ins Wanken. Trotz zuletzt guter Geschäftszahlen sind die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft verhalten. Zudem will Apple in Zukunft weniger Einzelheiten zum Geräteabsatz veröffentlichen. Dass Apple-Aktien kurzfristig unter solchen Aussichten leiden, verwundert nicht. Allerdings ist der Kurs in den vergangenen Monaten so gut gelaufen, dass ein vorübergehender Rücksetzer kein Problem ist. Spätestens im Bereich 180 bis 200 Dollar sollte sich die Aktie wieder stabilisieren.