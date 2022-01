Neben den neuen Zinsgewinnern ziehen derzeit auch klassische Industrieaktien wieder an. BASF hat genau auf der Unterstützung bei 58 Euro gedreht und sich in der jüngsten Erholung wieder über die wichtige Kursmarke bei 65 Euro gerettet. Es ist, trotz Warnungen vor einer weltweiten Konjunkturabschwächung, ein gutes Zeichen, wenn ein breit aufgestellter Chemiekonzern, der vor allem in Asien ein reichhaltiges Exposure hat, deutlich anzieht. Sollte BASF in diesem Jahr sogar über die mittelfristigen Kursspitzen bei 74 bis 75 Euro kommen, gäbe die Aktie ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal. Auch Henkel kann sich von sehr gedrücktem Niveau aus erholen und könnte nun zumindest eine Bodenbildung einleiten; ebenfalls kein schlechtes Zeichen für die Chemie. Sogar Sonderfall Bayer hat mit dem jüngsten Anstieg über 50 Euro ein Hoffnungszeichen gesetzt – dank guter Verkaufsmeldungen zu neuen Krebs- und Nierenmedikamenten.