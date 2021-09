Insgesamt signalisieren die Bonds derzeit eher noch keinen neuen, akuten Inflationsschub. Allerdings, die dynamische Abwärtstendenz der Renditen von 2018 bis 2020 ist gebrochen. Das ist ein deutliches Signal für eine schrittweise Aufwärtstendenz der Renditen, die bis nächstes Jahr durchaus in den Bereich um zwei Prozent vordringen können. Das wiederum wiederum würde zu einer Inflation passen, die sich ebenfalls auf höherem Niveau einpendelt. Für die Notenbanken hieße das: Die Diskussion über die Straffung der Geldpolitik dürfte sich in den nächsten Wochen intensivieren, die ersten konkreten Maßnahmen (vor allem über die Rücknahme der Anleihenkäufe) könnten in einigen Monaten beginnen. Und 2022 dürfte dann die Diskussion über echte Zinserhöhungen in den Mittelpunkt rücken – egal, wer dann an der Spitze der amerikanischen Notenbank steht.