 Stelter strategisch: Die Finanzkrise war noch nicht der Tiefpunkt

Die anderen Retter der Welt waren die Notenbanken. Zwar tragen sie wie an dieser Stelle mehr als einmal erklärt erhebliche Mitschuld an der Überschuldungssituation, in der wir uns immer mehr befinden, doch war es 2009 sicherlich richtig, die Politik des billigen Geldes noch aggressiver fortzusetzen. So senkte die Fed die Zinsen auf 0,25 Prozent und die Bank of England beschloss am 6. März 2009 mit Quantitative Easing zu beginnen, also dem direkten Aufkauf von Wertpapieren. Die in Japan schon (erfolgreich?) befolgte Strategie wurden rasch auch in den USA und in Europa erst nach einigen weiteren Krisenrunden auch von der ECB verfolgt. Theoretisch sollte so der Politik Zeit gekauft werden, die Grundursachen von Finanz- und Eurokrise anzugehen. Das Komplettversagen der Politiker dies in den letzten 10 Jahren zu tun, wird sich in der nächsten Rezession bitter rächen.