Der norwegische Leitindex OBX, mit dem ich mich an dieser Stelle schon im Sommer vergangenen Jahres beschäftigt hatte, ist und bleibt ein interessanter Index, selbst wenn – oder gerade weil – er anders als der Dax noch ein ordentliches Stück von seinem Vor-Corona-Niveau entfernt ist. Aber als Anleger spricht nichts dagegen – schon gar nicht aus Gründen der Diversifizierung –, sich auch einmal in einer Währung zu engagieren. Zumal wer auf eine Erholung des Ölpreises setzt, mit einem Investment in die Norwegische Krone über besagtes Staatsfonds-„Netz“ abgesichert ist. Und es klingt in jedem Fall besser als ein Investment in Kies und Bausand.



