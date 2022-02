Das liegt auch daran, wie die Fed zuletzt kommuniziert hat. So hat sie ihre Entscheidung derart erläutert, dass zum einen klar wird, dass ihre Motivation vorrangig der Bekämpfung der aktuellen überdurchschnittlichen Inflation dient. Zum anderen weist sie aber auch darauf hin, dass sie ihre Maßnahmen auch insofern für gerechtfertigt hält, als Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den USA in einer starken Verfassung seien – und beides gibt den Teilnehmern an der Börse ein grundsätzlich gutes Gefühl. Wer sich der Wichtigkeit des Themas Psychologie an der Börse gewahr ist, weiß, wie positiv so etwas wirkt. Zudem sei darauf hingewiesen, dass in vergangenen Zinserhöhungszyklen die US-Märkte nach kurzer Korrektur auf den langfristigen Wachstumspfad zurückkehrten. Entsprechendes zeigt im Übrigen der langfristige Vergleich zwischen EuroStoxx 50 und Dow Jones, bei dem das US-Börsenbarometer weitaus besser abschneidet.

