Bundesregierung verschärft Anlegerschutz „Den Sumpf am grauen Kapitalmarkt austrocknen“

Vermögen besser schützen, den grauen Kapitalmarkt schärfer regulieren: Das Bundesfinanzministerium hat sich zusammen mit dem Verbraucherschutzressort auf ein Maßnahmenpaket für einen besseren Anlegerschutz verständigt. „Wir wollen den Sumpf am grauen Kapitalmarkt damit weiter austrocknen“, sagte Verbraucherschutz-Staatssekretär Gerd Billen am Donnerstag in Berlin.