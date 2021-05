Crash auf dem Krypto-Markt Die Furcht der Bitcoin-Spekulanten

Von wegen „HODL“. Auf dem Krypto-Markt ist gerade offenbar „FUD“ (fear, uncertainty and doubt – englisch für Furcht, Ungewissheit und Zweifel) angesagt. Statt ihre digitalen Währungen, wie mit „HODL“ gemeint, auch in schwierigen Zeiten zu halten, haben Spekulanten sie in großen Mengen abgestoßen. Der Bitcoin-Kurs stürzte zeitweise auf knapp über 30.000 Dollar ab. Vor wenigen Tagen notierte die wichtigste Kryptowährung der Welt noch in der Nähe von 60.000.