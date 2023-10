Insgesamt kann man also sagen, dass zuletzt vor allem besser als erwartetes Wachstum in den USA hinter dem starken Renditeanstieg steht. Dies sorgt dafür, dass die Teuerungsraten nicht ganz so schnell fallen und die Arbeitslosigkeit nicht ganz so schnell steigt, um die US-Notenbank dazu zu zwingen, die Zinsen so schnell wie von vielen Marktteilnehmern ursprünglich erwartet zu senken. Anfang des Jahres war immerhin der Konsens, dass die USA jetzt in einer Rezession sein und die Fed aktuell die ersten Zinssenkungen durchführen würde. Eine widerstandsfähigere Wirtschaft könnte bedeuten, dass die Fed die Zinsen auf einem höheren Niveau für länger hält – auch wenn sie die Zinsen nicht weiter anheben muss. Und da in den letzten zwei Monaten Renditen auf zweijährige Staatsanleihen nur einen Bruchteil von den Bewegungen der Renditen von langlaufenden Staatsanleihen erlebt haben, scheinen Anleger zusätzlich eine etwas höhere Prämie für längerfristige Unsicherheit als bis anhin zu verlangen.