2. Überdurchschnittliches Zinsniveau

Zu Jahresbeginn lag das Zinsniveau für zehnjährige Staatsanleihen in den USA bei 1,88 Prozent. In Großbritannien war das Niveau mit 0,79 Prozent schon deutlich tiefer, in Japan und Frankreich wurden nur knapp null Prozent erreicht. Die deutsche Verzinsung war mit -0,22 Prozent sogar negativ. Die Zinsen in den USA lagen auch über dem Niveau zehnjähriger Staatsanleihen klassischer Emerging Markets wie Südkorea (1,63 Prozent) und Thailand (1,44 Prozent).



3. Hoher Einkommensunterschied

Ein gängiges Maß zur Veranschaulichung der Gleichheit in der Einkommensverteilung ist der Gini-Index. Ein niedriger Gini-Index bedeutet eine relativ gleiche Verteilung. Laut Weltbank-Statistiken für 2015/2016 reichte das weltweite Spektrum von 25,4 für Slowenien bis zu 59,1 für Namibia. Die USA lagen mit 41,5 auf einem ähnlichen Niveau wie die klassischen Emerging Markets Argentinien (42), Türkei (41,9) und Kenia (40,8). Deutschland liegt mit 31,7 nahe an den skandinavischen Ländern.