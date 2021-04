Mietspiegel Wie der Staat Vermieter austrickst

In Berlin gibt es ebenfalls Ärger mit dem qualifiziertem Mietspiegel. Denn als Rot-Rot-Grün den Mietendeckel eingezogen hat, ruhte zunächst die Arbeit am Mietspiegel 2021. Mieten, die per Gesetz festgezurrt seien, so der Berliner Senat, dürften nicht in den Mietenspiegel eingehen. Derzeit sind 1,5 von rund 2 Millionen Mietwohnungen vom Mietendeckel erfasst. Ausgenommen sind alle Wohngebäude, die ab 2014 bezugsfertig waren. Auf dieser kleinen Basis ließ sich somit kaum ein aussagekräftiger Mietendeckel erstellen, vor allem nicht für die älteren Bauten.