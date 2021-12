Staatseingriffe im Wohnungsmarkt: Wie teuer der Klimaschutz für Hauseigentümer wird

Die Brüsseler Pläne kommen für die Vermieter noch aus einem anderem Grund zur Unzeit. Sie müssen noch die bereits beschlossenen Verschärfungen der Ampelkoalition in Berlin für den Klimaschutz bei Wohngebäuden verdauen. Die neuen Regeln sind aus Sicht der Bundesregierung nötig, weil der Immobiliensektor im vergangenen Jahr sein Ziel, zwei Millionen Tonnen CO2 weniger, verfehlt hatte. Laut Bundesumweltamt sind Immobilien für 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Bis 2045, so das Ziel der Bundesregierung, sollen Wohngebäude klimaneutral werden. Dieses Klimaziel sollen vor allem Vermieter finanzieren.