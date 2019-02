 Atomare Abrüstung: Nato-Generalsekretär will INF-Vertrag retten

US-Präsident Donald Trump setzt ebenfalls darauf, eine Alternative zum INF-Vertrag auszuhandeln. Trump hatte am Dienstagabend in seiner Ansprache zur Lage der Nation vor dem US-Kongress in Washington gesagt: „Vielleicht können wir einen anderen Vertrag aushandeln, China und andere hinzufügen, oder vielleicht können wir das nicht.“