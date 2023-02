Ballon abgeschossen Viel heiße Luft: China gibt sich empört

So will das Wall Street Journal von Washington wissen, ob man eigentlich nur auf den Ballon reagiert habe, weil seine Existenz plötzlich ein großes Medienthema geworden sei – schließlich habe es ähnliche Überflüge schon früher gegeben. „Man kann sich zu Recht fragen, ob die Regierung hoffte, der Ballon würde die USA in Richtung Atlantik überqueren, ohne von der Öffentlichkeit bemerkt zu werden“, so das Blatt. Außenminister Antony Blinken wollte diese Woche nach Peking reisen, in einem hoch angesetzten Versuch, die Beziehungen zwischen den USA und China auf eine weniger konfrontative Basis zu stellen“, analysiert die Zeitung weiter. Nun ist nicht nur der Ballon geplatzt, sondern vorerst auch die Gespräche.

