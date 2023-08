Chinas Konsumflaute Xi verharmlost schwächelnde Wirtschaft – und attestiert dem Westen „geistige Armut“

Nachdem das Land im Dezember seine strengen Corona-Beschränkungen aufhob, startete die chinesische Wirtschaft zunächst optimistisch in das neue Jahr. Seither jedoch hat sich die Erholung deutlich abgekühlt. Das Wirtschaftswachstum blieb im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Jahresquartal um 6,3 Prozent. Damit blieben die Daten leicht hinter den Prognosen der meisten Ökonomen zurück.



Die vergleichsweise hohe Zahl kommt vor allem durch die niedrige Ausgangslage im Vorjahreszeitraum zustande, als sich die Finanzmetropole Shanghai sowie weitere Landesteile Chinas in rigiden Corona-Lockdowns befanden. Vergleicht man das Wachstum in Q2 mit dem ersten Jahresquartal, dann ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt lediglich um 0,8 Prozent gestiegen.