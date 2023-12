COP28 Halbzeit in Dubai: Zwischen Hitze und Hochwasser

Demgegenüber steht das mühsame Verhandeln auf der Weltklimakonferenz unter dem Vorsitz der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), dem Gastgeberland. Zunächst vermeldeten die Beteiligten allerdings einen Erfolg: Unter anderem Deutschland und Gastgeber VAE haben erste Millionensummen für einen Fonds zugesagt, der helfen soll, Klimaschäden in ärmeren Ländern auszugleichen. 100 Millionen Dollar sagten sie jeweils zu, andere Länder aus Europa folgten mit ähnlichen Summen.



Lesen Sie auch: „Nur mit Ökoenergie kommen wir auf keinen Fall durch den Winter“



Dieser Fonds für „Verlust und Schäden“ (Loss and Damage) ist freilich finanziell bei weitem noch nicht so ausgestattet, um die Folgen gerade für Ärmere ausgleichen zu können, auch werden damit weitere Schäden nicht vermieden. Der Hebel mit solchen Summen ist also verhältnismäßig überschaubar, um der Krise beizukommen. Immerhin war das ein Achtungserfolg für den Konferenzpräsidenten Sultan Ahmed Al-Dschaber, der zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns der VAE ist.